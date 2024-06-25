Появились кадры с места падения BMW с третьего этажа парковки в Краснодаре

Опубликованы кадры с места падения BMW с третьего этажа парковки в Краснодаре

В Краснодаре BMW, внутри которого находились люди, рухнул с третьего этажа парковки торгового центра. Кадры с места происшествия публикует Telegram-канал Shot.

На них виден перевернутый автомобиль, который от удара расплющило, а также лежащие рядом с ним люди. Впоследствии автор видео показывает окно, из которого вылетело авто.

Внутри иномарки, предварительно, находились три человека, в том числе ребенок — их врачи спасти не смогли. Водитель BMW перепутал педали и нажал вместо тормоза газ, из-за чего машина протаранила стену и вылетела с многоэтажной парковки.

«Прошу правоохранительные и следственные органы оперативно установить причины произошедшего, а собственника здания незамедлительно обеспечить дополнительные меры безопасности на автомобильной парковке. Подобное не должно повториться», — прокомментировал ситуацию губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

О происшествии стало известно во вторник, 25 июня. BMW с людьми вылетел с парковки третьего этажа, расположенной в торговом центре (ТЦ) «Галерея».