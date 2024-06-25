BMW с людьми вылетела с парковки третьего этажа в российском городе

В Краснодаре BMW с людьми вылетела с парковки третьего этажа в ТЦ

В Краснодаре BMW с людьми вылетела с парковки третьего этажа, расположенной в торговом центре (ТЦ) «Галерея». О происшествии в российском городе сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Внутри салона автомобиля находились водитель и пассажир. По предварительным данным, они получили травмы, пострадавшим начали оказывать медицинскую помощь.

Baza, ссылаясь на очевидцев, указала, что женщина-водитель могла перепутать педали. Точная причина случившегося еще не раскрывалась.

Ранее сообщалось, что в Дагестане автомобиль, внутри которого находились школьники, ехавшие с последнего звонка, рухнул в обрыв.

Тогда врачи не смогли спасти педагога, находившегося за рулем авто. Также в больницу отвезли восьмиклассника в тяжелом состоянии и директора образовательного учреждения с легкими травмами.