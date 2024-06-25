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08:57, 25 июня 2024Россия

Появились подробности о пострадавших при ракетной атаке ВСУ на Севастополь детях

Четверо пострадавших при обстреле Севастополя детей в тяжелом состоянии

Фото: пресс-служба Минздрава РФ / РИА Новости

Четверо детей, которые пострадали в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) 23 июня на Севастополь, в тяжелом состоянии. Об этом сообщила Российская детская клиническая больница в Москве, куда перевезли раненых, в Telegram-канале.

«В отделение реанимации и интенсивной терапии РДКБ доставлено четверо пострадавших: это дети от 8 до 15 лет, трое мальчиков, одна девочка. Состояние пациентов тяжелое, обусловлено минно-взрывными травмами и осколочными ранениями», — сообщил заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии Дмитрий Прометной.

Он добавил, что всем пациентам по прибытии в Москву сделали компьютерную томографию. Вскоре врачи определят тактику лечения детей — это произойдет после проведения комплекса диагностических процедур.

Пострадавших доставили в Москву спецбортом МЧС. Пациенты получают всю необходимую помощь по поручению главы Минздрава Михаила Мурашко.

Днем ранее, 24 июня, в Севастополь прибыли врачи из Москвы по поручению президента России Владимира Путина. 35 специалистов развезли по больницам, чтобы они оценили состояние пострадавших.

23 июня Украина выпустила по Севастополю пять американских ракет ATACMS. Одна из ракет взорвалась над пляжем Учкуевка, где отдыхало много людей. По последним данным, пострадали 153 человека. Жертвами атаки стали четыре человека, двое из которых — дети. В городе из-за случившегося ввели режим чрезвычайной ситуации.

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      Анастасия Шейкина
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