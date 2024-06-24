В Севастополь по поручению Путина прибыли врачи из Москвы

Развожаев: в Севастополь по поручению Путина прибыли врачи из Москвы

В Севастополь прибыли врачи из Москвы по поручению президента России Владимира Путина. Об этом во своем Telegram-канале сообщил глава столицы республики Михаил Развожаев.

«Сводная бригада специалистов Федерального центра медицины катастроф, врачи учреждений, подведомственных Минздраву РФ, Департаменту здравоохранения Москвы, специалисты МЧС (психологи) — прибыли в Севастополь», — говорится в публикации.

По словам Развожаев, 35 специалистов развозят по больницам, к утру они должны оценить состояние пострадавших.

23 июня ВСУ запустили по Севастополю пять ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. При атаке со стороны Украины ранения получили более 120 человек, позднее губернатор города Михаил Развожаев заявил, что число раненых выросло до 151 человека. Пятерых спасти не удалось. По словам уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой, среди пострадавших 27 детей, пятеро в тяжелом состоянии.

