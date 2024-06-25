Появилось новое видео с бегущими от кассетной бомбардировки туристами в Крыму

Опубликовано видео из кафе на пляже в Севастополе после удара ATACMS

Некоторые отдыхающие на пляже в Учкуевке в Крыму после взрывов на берегу бросились в ближайшее кафе, пытаясь укрыться от осколков. Новое видео с бегущими от кассетной бомбардировки туристами появилось в Telegram-канале издания Baza.

На опубликованных кадрах видно, как за несколько секунд до обстрела в заведении находились несколько посетителей, официанты разносили заказы. После того, как раздались взрывы, посетители кафе легли на пол, пытаясь укрыться, один из официантов с разбега нырнул под стол. Еще через несколько секунд в заведение начали забегать отдыхавшие на пляже туристы — они не задерживались в помещении и выбегали на улицы подальше от береговой линии.

Ранее Telegram-канал «КП Севастополь» опубликовал ролик, на который попал момент удара кассетным боеприпасом ATACMS по севастопольскому пляжу. На кадрах заметно, как один из боеприпасов разорвался не над водой, а на берегу.