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20:05, 25 июня 2024Культура

Представители Тимберлейка ответили на слухи о его нетрезвом выходе на сцену

Представители певца Тимберлейка заявили, что он не выходил пьяным на сцену

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Представители американского певца Джастина Тимберлейка ответили на слухи о его нетрезвом выходе на сцену. Их слова приводит издание TMZ.

Источник опроверг информацию о том, что Тимберлейк вышел на сцену под действием наркотиков или алкоголя на концерте в Лас-Вегасе. Ролик с указанного выступления, на котором артист поет в микрофон с «обзумевшим» взглядом, набрал миллионы просмотров в сети. Представители Тимберлейка заявили, что он просто устал.

«Некоторые предполагали, что широко раскрытые глаза Джастина указывали на то, что он не был трезв — но нам сказали, что он был трезв на 100 процентов, как и на каждом концерте. Джастин никогда не выходит на сцену нетрезвым, потому что на нем лежит большая ответственность», — говорится в сообщении.

Ранее Тимберлейка арестовали за пьяную езду в городе Хэмптон, штат Нью-Йорк.

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      Мария Рюрикова
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