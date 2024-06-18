Певца Джастина Тимберлейка арестовали за пьяную езду в Нью-Йорке

Американского певца Джастина Тимберлейка арестовали за пьяную езду в городе Хэмптон штата Нью-Йорк. Об этом сообщает телеканал ABC News.

Об аресте музыканта проинформировали правоохранительные органы. Звезда предстанет перед судом за вождение в нетрезвом виде, уточнил источник.

Ранее Тимберлейк подвергся хейту, после того как певица Бритни Спирс призналась, что в 19 лет сделала от музыканта аборт в домашних условиях. Артист собрался подавать на экс-возлюбленную в суд.

Из-за угроз своих поклонников в адрес Тимберлейка Спирс публично извинилась перед ним. В ответ Тимберлейк заявил, что ему не перед кем извиняться. Это разозлило звезду, и она пригрозила экс-бойфренду судом.