Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:52, 18 июня 2024Культура

Джастина Тимберлейка арестовали за пьяную езду

Певца Джастина Тимберлейка арестовали за пьяную езду в Нью-Йорке

Фото: Imago /JB Autissier / Globallookpress.com

Американского певца Джастина Тимберлейка арестовали за пьяную езду в городе Хэмптон штата Нью-Йорк. Об этом сообщает телеканал ABC News.

Об аресте музыканта проинформировали правоохранительные органы. Звезда предстанет перед судом за вождение в нетрезвом виде, уточнил источник.

Ранее Тимберлейк подвергся хейту, после того как певица Бритни Спирс призналась, что в 19 лет сделала от музыканта аборт в домашних условиях. Артист собрался подавать на экс-возлюбленную в суд.

Из-за угроз своих поклонников в адрес Тимберлейка Спирс публично извинилась перед ним. В ответ Тимберлейк заявил, что ему не перед кем извиняться. Это разозлило звезду, и она пригрозила экс-бойфренду судом.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Рюрикова
      Обсудить
      Последние новости

      Выжил один из захвативших СИЗО в Ростове-на-Дону преступников

      В МИД назвали условие для желающих вступить в БРИКС стран

      Продюсер оценил востребованность поддержавших Украину артистов за границей

      Россиян предупредили об опасности домашних консервов и закруток

      Россиянин метнул топор и открыл стрельбу по пытавшимся потушить его дом пожарным

      Раскрыто количество французских истребителей Mirage для передачи Украине

      На Украине Коломойского заподозрили в организации расправы над приближенным Кучмы

      Мишустин оценил влияние санкций на экспорт продовольствия

      Полковник допустил подготовку ВСУ контрудара в Харьковской области

      На дне Ладожского озера нашли тысячелетнее судно с изображением Левиафана

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше