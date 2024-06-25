Президент Чехии высказался о способности России сохранить контроль над новыми регионами

Президент Чехии Павел: Россия сохранит контроль над новыми регионами

Россия сохранит контроль над новыми регионами. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел в интервью журналу Time.

«Россия, скорее всего, сохранит контроль над территориями, которые она заняла», — сказал политик.

Павел добавил, что Украина не способна переломить ход конфликта. При этом он подчеркнул, что Запад не будет признавать вхождение в состав России новых регионов.

18 июня президент России Владимир Путин рассказал, что люди, которые живут в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Херсонской и Запорожской областях, должны почувствовать, что воссоединение с Россией позволит поднять уровень жизни.