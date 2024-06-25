Названа главная проблема производства оружия в США

FT: главной проблемой производства оружия в США стала нестабильность заказов

Рекордный бум в оборонной промышленности США, связанный с поставками оружия Украине, Израилю и Тайваню, не снимает главную проблему перспектив отрасли, то есть возможную нестабильность заказов. Об этом говорится в материале Financial Times.

В апреле в США был утвержден проект о помощи трем странам в объеме 95 миллиардов долларов, в связи с чем в производстве произошел скачок финансирования. Но аналитик Центра новой американской безопасности Стейси Петтиджон сравнил такое вливание средств с «одноразовым пластырем», а не с долгосрочным решением.

Так, десятилетнее соглашение в области безопасности, которые подписали президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский, может разорвать следующий глава государства, тот же Дональд Трамп. Из-за этого заводам сложно строить планы.

Руководители аэрокосмической и оборонной отраслей ранее предупреждали, что на увеличение темпов производства оружия нужны годы. Сложные цепочки поставок, дефицит рабочей силы и хрупкость оборонно-промышленной базы не позволяют адекватно отреагировать на скачок спроса. Как отмечается в материале, в 2022 году пятерка крупнейших оборонных компаний США обнаружила, что их производственные линии уже загружены до предела.

Ранее немецкий оборонный концерн Rheinmetall объявил о рекордном в новейшей истории заказе, полученном от вооруженных сил Германии в партнерстве с Данией, Нидерландами и Эстонией. Речь идет об изготовлении боеприпасов на 8,5 миллиарда евро.