Протестующие в Кении ворвались в здание парламента

Протестующие в Кении ворвались в парламент и взрывают дымовые шашки возле здания

Протестующие в столице Кении Найроби ворвались в парламент страны, где только что завершилось голосование по проекту бюджета с повышением налогов. Об этом сообщает издание Star.

Протестующие с криками «предатели» взрывали дымовые шашки, пересекли полицейские баррикады, подожгли полицейскую машину, повредили часть забора парламента, ворвались в здание и подожгли его. Они также вырвали национальный флаг на территории законодательного органа.

Начальник полиции кенийской столицы Адамсон Бунгей заявил, что в ходе протестов огнестрельные ранения получили по меньшей мере четыре человека, они госпитализированы.

Ранее стало известно, что в Кении, которую власти США внесли в число своих главных союзников, уже несколько дней продолжаются протесты против повышения налогов, в ходе которых пострадали десятки человек.