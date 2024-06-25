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15:56, 25 июня 2024Мир

Протестующие в Кении ворвались в здание парламента

Протестующие в Кении ворвались в парламент и взрывают дымовые шашки возле здания

Фото: Monicah Mwangi / Reuters

Протестующие в столице Кении Найроби ворвались в парламент страны, где только что завершилось голосование по проекту бюджета с повышением налогов. Об этом сообщает издание Star.

Протестующие с криками «предатели» взрывали дымовые шашки, пересекли полицейские баррикады, подожгли полицейскую машину, повредили часть забора парламента, ворвались в здание и подожгли его. Они также вырвали национальный флаг на территории законодательного органа.

Начальник полиции кенийской столицы Адамсон Бунгей заявил, что в ходе протестов огнестрельные ранения получили по меньшей мере четыре человека, они госпитализированы.

Ранее стало известно, что в Кении, которую власти США внесли в число своих главных союзников, уже несколько дней продолжаются протесты против повышения налогов, в ходе которых пострадали десятки человек.

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      Семен Александров
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