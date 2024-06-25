Против депутата думы российского города возбудили уголовное дело о контрабанде

СК: в Приморье на депутата Иркутска возбудили дело за контрабанду желез кабарги

Следователи возбудили уголовное дело в отношении депутата думы Иркутска Георгия Ни, подозреваемого в контрабанде частей особо ценных диких животных в составе группы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Приморскому краю.

Уточняется, что против Ни и его соучастника Павла Хахураева завели дело по части 3 статьи 30 и пункту «в» части 2 статьи 226.1 («Покушение на контрабанду частей особо ценных диких животных, совершенную группой лиц по предварительному сговору») УК РФ. Уголовное дело было возбуждено по материалам Пограничного управления ФСБ по региону.

По версии следствия, депутат, действуя в составе группы, передал из Иркутска в Находку Приморского края стратегически важные ресурсы в виде 99 мускусных желез кабарги. Железы с секретом массой свыше 1,9 килограмма были закамуфлированы под продукты питания и предназначались для дальнейшего перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества.

Преступление не было доведено до конца, так как ресурсы были изъяты 26 мая из гаража посредника. Двоих подозреваемых задержали в Иркутске 23 июня, в ближайшее время они будут доставлены во Владивосток.

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