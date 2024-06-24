Новицкого с соучастниками заподозрили в хищении миллиардов рублей

«Ъ»: Новицкого, Васильева и Бейрита подозревают в хищении 8,8 млрд рублей

Начало событий в новости Правоохранители задержали связанных с делом Новицкого директоров «Русских фондов»

МВД России подозревает бывшего замгендиректора компании «ФосАгро» Евгения Новицкого и его предполагаемых сообщников из инвестгруппы «Русские фонды» Сергея Васильева с Константином Бейритом в хищении 8,8 миллиарда рублей у шести негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в период с 2018 по 2019 год. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Следствие считает, что бизнесмены сговорились при продаже «Первого национального пенсионного фонда» в 2016 году.

О задержании Васильева и Бейрита в Тверской области стало известно ранее 24 июня.

МВД расследует уголовное дело о мошенничестве в отношении Новицкого. Ему вменяется совершение преступления в период, когда он находился на руководящей должности оборонного концерна «РТИ Системы».