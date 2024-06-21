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16:34, 21 июня 2024Силовые структуры

Раскрыта причина задержания бывшего президента АФК «Система» Новицкого

МВД расследует дело о мошенничестве против экс-главы АФК «Система» Новицкого
Начало событий в новости В Москве задержали миллиардера. В США его считали казначеем Солнцевской ОПГ
Евгений Новицкий

Евгений Новицкий. Фото: Валерий Левитин / Коммерсантъ

МВД расследует уголовное дело о мошенничестве, в рамках которого был задержан бывший президент АФК «Система» Евгений Новицкий. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По его словам, бизнесмен ушел с поста первого заместителя гендиректора компании «ФосАгро» в июне 2022 года из-за американских санкций и занялся личными проектами.

Задержание Новицкого связывают с его деятельностью на руководящей должности оборонного концерна «РТИ Системы», аффилированного с АФК «Система», пишет Baza. В 2015 году он был председателем совета директоров предприятия, занимающегося выпуском электроники военного и гражданского назначения.

По данным РБК, фамилия Новицкого фигурировала в материалах дела бывшего владельца лизинговой компании «Трансфин-М» и транспортной компании «СГ-Транс» Алексея Тайчера, арестованного 20 июня.

Федеральное бюро расследований (ФБР) США называло Новицкого казначеем Солнцевской организованной преступной группы (ОПГ).

Бизнесмен работал в АФК «Система» в период с 1995-го по 2005 год. До 2013 года он был членом совета директоров. Также Новицкий владел несколькими негосударственными пенсионными фондами. По состоянию на 2011 год журнал «Финанс» оценивал его капиталы в 440 миллионов долларов или 13,4 миллиарда рублей.

Сотрудники ФСБ задержали бизнесмена вечером 20 июня в своем доме.

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      Любовь Ширижик
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