Экс-президент АФК «Система» Новицкий задержан по делу экономического характера

Бывший президент холдинга АФК «Система» Евгений Новицкий задержан в Москве в связи с расследованием уголовного дела экономического характера. Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что перед задержанием силовики осмотрели жилище бизнесмена.

По данным РБК, фамилия Новицкого фигурировала в материалах дела бывшего владельца лизинговой компании «Трансфин-М» и транспортной компании «СГ-Транс» Алексея Тайчера, арестованного в четверг, 20 июня.

Причина задержания Новицкого и его процессуальный статус неизвестны

Новицкий, которого Федеральное бюро расследований (ФБР) США называло казначеем Солнцевской организованной преступной группы (ОПГ), был задержан в своем доме вечером 20 июня. «Задержание связано с расследованием уголовного дела экономического характера», — сказал собеседник ТАСС, не уточнив причину и процессуальный статус миллиардера.

Фото: Валерий Левитин / Коммерсантъ

Baza, в свою очередь, уточняет, что Новицкого задержали сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ), после чего доставили на допрос.

Фамилия Новицкого фигурировала в деле экс-владельца «Трансфин-М» Тайчера

Фамилия бывшего президента АФК «Система» есть в материалах уголовного дела экс-владельца «Трансфин-М» Алексея Тайчера, задержанного 18 июня по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ). В ходе расследования было выявлено, что компании «Трансфин-М» и «Рейлстрим» заключили четыре фиктивных договора займа на 937,5 миллиона рублей. По данным следствия, соучастники, в том числе Тайчер, не собирались выполнять условия договора и возвращать средства. Бизнесмен отрицает хищение средств, поясняя, что они ушли на погашение обязательств компании «Трансфин-М».

Вместе с Тайчером были задержаны еще пять человек по тому же делу, среди них — члены совета директоров «Трансфин-М» Александр Голанд и Иван Благодатских. «Коммерсантъ» называл их возможными покупателями компании после выхода Тайчера из ее капитала зимой 2024 года.

Новицкого называли казначеем Солнцевской ОПГ и рублевым миллиардером

Летом 1997 года в швейцарской Женеве состоялся процесс по делу Сергея Михайлова, обвиненного в организации преступной группы. В рамках этого процесса сотрудник ФБР Роберт Левинсон, допрошенный в Майами, рассказал о структуре Солнцевской ОПГ и ее роли в криминальном мире России и других стран.

В структуру организации входит криминальное казначейство, контролирующее «общак». Сотрудник ФБР назвал трех солнцевских казначеев: Леонида Орлова, Евгения Новицкого и Сергея Ферронского «Коммерсантъ»

По состоянию на 2011 год журнал «Финанс» оценивал капиталы Новицкого в 440 миллионов долларов, или 13,4 миллиарда рублей. Известно, что в 2010-х годах бывший топ-менеджер АФК «Система» скупил НПФ «Церих», «Уральский финансовый дом», «Мечел-фонд», «Первый национальный ПФ» и НПФ металлургов с активами в 30 миллиардов рублей, однако в июне 2016-го Центробанк лишил их лицензии за нарушение пенсионного законодательства.