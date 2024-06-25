Путин провел телефонные переговоры с Эрдоганом по одному вопросу

Путин провел телефонные переговоры с Эрдоганом из-за теракта в Дагестане

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которых стороны обсудили теракт в Дагестане. Об этом сообщается в заявлении на официальном сайте Кремля.

«Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели телефонные переговоры. В ходе разговора обсуждались террористические атаки в Дагестане», — отмечается в заявлении.

Турецкий лидер выразил соболезнования Путину и солидарность с российским народом. Он добавил, что Анкара против всех видов террора и заявил, что Турция стремится к прекращению всех конфликтов в регионе.

Путин поблагодарил Эрдогана за выказанные слова поддержки, и стороны договорились продолжать координацию действий на антитеррористическом направлении.

Также лидеры двух стран договорились поддерживать контакт, в том числе на саммите ШОС в Астане с 3 по 4 июля.

23 июня в Дагестане был совершен двойной теракт: боевики одновременно атаковали Махачкалу и Дербент. Целями террористов стали два православных храма, синагога и пост ДПС. В ходе нападения боевики, среди которых были родственники высокопоставленного чиновника, оказали ожесточенное сопротивление и несколько часов вели перестрелку с полицейскими.