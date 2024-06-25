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13:25, 25 июня 2024Ценности

Рената Литвинова показала фото с сумкой за 367 тысяч рублей

Актриса Рената Литвинова позировала с сумкой Gucci за 367 тысяч рублей

Фото: @renatalitvinovaofficiall

Российская актриса театра и кино, кинорежиссер, сценарист Рената Литвинова показала фото с редкой сумкой за сотни тысяч рублей. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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57-летняя знаменитость поделилась снимком, на котором она позирует в мини-платье черного цвета, жакете и туфлях на каблуках. Образ Литвиновой дополнило кольцо с бриллиантом, а в руках она держала коричневую сумку-тоут из коллаборации брендов Gucci и Balenciaga. Отмечается, что стоимость изделия составляет 4200 долларов (367 тысяч рублей).

Ранее в июне Рената Литвинова прошлась по подиуму в заправленном в трусы пальто. Артистка появилась перед зрителями шоу в черном пальто до колена с поясом на талии. При этом один его край звезда заправила в белые трусы с высокой посадкой, надетые поверх прозрачных колготок.

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      Карина Черных
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