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18:34, 25 июня 2024Наука и техника

Apple заменит сборщиков iPhone роботами

The Information: половину сборщиков iPhone в Китае заменят роботами

Фото: Christian Charisius / Globallookpress.com

Корпорация Apple заменит значительное количество сотрудников, занятых сборкой iPhone, на роботов. Об этом сообщает издание The Information.

В отчете говорится, что в долгосрочные планы американской компании входит замена всех низкоквалифицированных сотрудников на роботов. Еще осенью 2022 года старший вице-президент Apple по операциям Сабих Хан дал своим менеджерам поручение запланировать сокращение половины сотрудников, задействованных на сборке гаджетов.

По словам специалистов, к этому шагу Apple подтолкнула пандемия коронавируса, из-за которой производство iPhone в Китае на долгое время остановилось. Также компания пострадала от беспорядков на фабриках Foxconn — главного производителя гаджетов для Apple в Китае — в ноябре 2022 года. Считается, что с роботами таких проблем не будет.

Также гораздо проще перевезти роботов в другой регион и быстро настроить производственную линию, чем заниматься наймом сотрудников на новом месте. Журналисты The Information отметили, что Apple еще рассчитывает перенести производство из Китая в другие страны.

Журналисты напомнили, что ранее Apple приобрела компанию DarwinAI, которая специализируется на компьютерном зрении, и стартап Drishti, технологии которой позволяют анализировать происходящее на сборочных линиях.

В начале июня стало известно, что роботы на производстве Apple перестали разбирать старые смартфоны на части. Ради ускорения процесса машины начали уничтожать iPhone и отправлять на переработку.

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      Андрей Ставицкий
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