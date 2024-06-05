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06:30, 5 июня 2024Наука и техника

Apple начала разрывать старые iPhone на части

Apple начала уничтожать старые iPhone, чтобы ускорить их переработку

Фото: Spencer Selvidge / Reuters

Корпорация Apple рассказала о новом роботе для переработки смартфонов. Об этом сообщает издание TechCrunch.

Посетившие одно из американских предприятий Apple в Остине, штат Техас, журналисты ознакомились с роботами, которые занимаются переработкой старых iPhone. В том числе, авторам медиа показали обновленного робота «Дэйзи» (Daisy), который может полностью разобрать смартфон за 18 секунд.

В материале говорится, что ранее роботы аккуратно разбирали бывшие в употреблении iPhone на части, чтобы компоненты смартфона можно было повторно использовать. Сейчас политика Apple поменялась, из-за чего роботы начали унитожать гаджеты, буквально разрывая устройства на части и разделяя их на компоненты.

В компании объяснили, что раньше фирма использовала экраны, материнские платы и прочие детали для сборки восстановленных смартфонов. Сейчас старые iPhone не становятся донорами для деталей — их уничтожают, а затем отправляют металлы на переплавку.

«Разорвать телефон значительно быстрее, и хотя результат гораздо менее приятен, никого не волнует, как выглядят выброшенные смартфоны», — подытожили журналисты TechCrunch.

Ранее аналитики TrendForce рассказали, что технические сложности не позволяют корпорации Apple выпустить свой первый складной телефон. Инсайдеры отметили, что компания не может решить проблему образования складок на дисплее девайса.

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      Андрей Ставицкий
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