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11:07, 4 июня 2024Наука и техника

Названа причина невыхода складного iPhone

TrendForce: Apple не выпустила складной iPhone из-за складки на дисплее

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Технические сложности не позволяют корпорации Apple выпустить свой первый складной телефон. Об этом сообщает издание 9to5Mac со ссылкой на отчет фирмы TrendForce.

Аналитики компании выяснили, что Apple все еще оценивает характеристики и производительность компонентов складного устройства. Руководители IT-гиганта предъявляют строгие требования к их надежности. Авторы отчета назвали причиной невыхода складного iPhone образование складок на дисплее.

По мнению специалистов, в Apple добиваются создания гибкого материала экрана, который бы полностью разглаживался при раскладывании. В компании не хотят, чтобы их устройства напоминали смартфоны Samsung, которые имеют заметные складки на дисплее.

Также в Apple считают, что складные устройства все еще остаются нишевыми продуктами. По данным TrendForce, их доля составляет 1,5 процента на рынке смартфонов. Ожидается, что сегмент будет расти, но не сильно — до 4,8 процента к 2028 году.

Кроме того, в TrendForce спрогнозировали сроки выпуска первого складного iPhone. Аналитики ожидают, что подобный аппарат появится не раньше 2027 года.

В конце мая стало известно, что компания Apple запатентовала технологию создания дисплея для «вечных» гибких экранов. Прототип дисплея имеет слой эластомера и может самостоятельно восстанавливаться.

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      Андрей Ставицкий
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