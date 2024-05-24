Складной iPhone получит самовосстанавливающийся дисплей

TechRadar: дисплей iPhone будет самостоятельно восстанавливаться от повреждений

Компания Apple запатентовала технологию создания дисплея для «вечных» гибких экранов. На это обратило внимание издание TechRadar.

Заявка на изобретение была подана в Ведомство по патентам и товарным знакам (USPTO) США. В описании говорится, что гибкий экран будет состоять из нескольких жестких слоев и дополнительного подвижного слоя. Инженеры Apple уточнили, что он будет восстанавливаться самостоятельно после получения повреждений.

В компании не стали раскрывать, как именно работает технология восстановления. Однако авторы документа рассказали о слое эластомера, который может растягиваться и возвращаться к первоначальной форме. Описано несколько вариантов использования: либо слой эластомера будет покрывать все пространство экрана, либо только ту сгибаемую часть, которая деформируется при складывании.

Изобретатели также рассказали, что дисплей будет восстанавливаться без воздействия пользователя. Журналисты предположили, что это будет происходить под действием определенных температур, солнечного света или пока экран будет находиться в сложенном состоянии.

Ранее аналитик Джефф Пу заявил, что корпорация Apple запланировала выпуск первых устройств со складным дисплеем. Первым подобным девайсом окажется складной планшет, который выйдет в 2025 году.