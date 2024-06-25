Россия стала лидером среди крупнейших экономик мира по сокращению госдолга

РИА Новости: в 2023 году сильнее всего в G20 госдолг в долларах снизился у РФ

Россия в 2023 году стала лидером по сокращению госдолга в долларовом выражении среди крупнейших экономик мира. Об этом сообщают аналитики РИА Новости со ссылкой на данные национальных минфинов.

Госдолг РФ снизился на 12 процентов, до 285 миллиардов долларов. В тройку по этому показателю вошли также Аргентина (минус 7 процентов, до 371 миллиарда долларов) и Япония (минус 4 процента, до 9,1 триллиона долларов).

При этом ряд государств активно наращивали заимствования. Сильнее всего они увеличились в Мексике (на 31 процент, до 687 миллиардов долларов), Бразилии (на 22 процента, до 1,67 триллиона долларов) и Индии (на 15 процентов, до 2,04 триллиона долларов). Также среди стран G20 («Большая двадцатка») этот показатель вырос у Великобритании (на 14 процентов, до 3,44 триллиона долларов), Китая (на 13 процентов, 4,2 триллиона долларов) и Франции (на 10 процентов, 2,68 триллиона долларов).

В абсолютном выражении наибольшая задолженность среди крупнейших экономик мира у США — 34 триллиона долларов, что составляет более 50 процентов от суммарного госдолга стран G20. По отношению госдолга к ВВП государства лидируют Япония (217 процентов), Италия (137 процентов) и США (124 процента). При этом Международный валютный фонд считает безопасным госдолг ниже 60 процентов ВВП. У России этот показатель наименьший среди стран «двадцатки» и составляет 14 процентов.

Ранее Конгресс США спрогнозировал, что за 10 лет американский госдолг США вырастет до 50,7 триллиона долларов. Специалисты объясняют эту динамику принятыми в связи с пандемией коронавируса чрезвычайными мерами и налоговой льготой 2017 года, которая снизила ставку налога на прибыль корпораций с 35 до 21 процента.