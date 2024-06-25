Россиян предупредили о массовых задержках рейсов в Анталью

TourDom: рейсы в Анталью задерживаются из-за забастовки авиадиспетчеров

Большинство рейсов из Москвы в Анталью и в обратном направлении откладываются из-за начавшейся 21 июня забастовки авиадиспетчеров в авиагавани турецкого города. О массовых задержках россиян предупредил портал TourDom.

В частности, на полтора часа позже расписания из столичного аэропорта Внуково на популярный курорт вылетели рейсы Pegasus и Turkish Airlines. На час позже в Турцию отправились самолеты авиакомпании AJet, а также лайнер авиакомпании Utair.

Тем временем в Шереметьево и Домодедово отклонений от графика по маршрутам в Анталью не зарегистрировано. Вовремя отправляются самолеты и из Адлера и Санкт-Петербурга.

При этом в турецком аэропорту есть сбои по множеству других направлений. «Например, на два часа задержался с прибытием из Баку лайнер AJet: вместо 07:45 он приземлился в 09:53, — говорится в сообщении. — На час позже расписания доставил пассажиров из Астаны борт Air Astana».

Ранее стало известно, что туристический сектор Турции боится потерять российских туристов. Об этом заявил турецкий экономический обозреватель, главный редактор сайта экономических новостей tclira.com Тайлан Беюкшахин. Эксперт отметил, что в стране испугались потери гостей из России из-за высоких цен.