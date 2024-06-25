Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
00:22, 26 июня 2024Забота о себе

Россиянам назвали самые полезные для желудка продукты

Диетолог Иванова: самыми полезными для желудка продуктами являются крупы и овощи

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Самыми полезными продуктами для желудка являются фрукты, овощи и крупы. Об этом сообщила диетолог Виктория Иванова в беседе с News.ru.

По ее словам, речь идет о продуктах, богатых витаминами, клетчаткой и минералами. Также они являются источником фитонутриентов, которые оказывают широкий спектр положительных эффектов на организм.

«Так, например, мякоть тыквы оказывает смягчающий и защитный эффекты на слизистую оболочку желудка. Гранат за счет своих вяжущих свойств снижает выработку желудочного сока, уменьшает воспалительную реакцию слизистой желудка. Такие ягоды, как черника, клюква, голубика обладают противомикробными свойствами, нормализуют кишечную микрофлору», — объяснила Иванова.

В свою очередь, крупы положительно влияют на стенку желудка. Диетолог советует есть овсянку тем, кто страдает гастритом.

Ранее врач-кардиолог и терапевт Людмила Саламатина назвала средиземноморскую диету лучшим вариантом питания для предотвращения хронических заболеваний. Она уточнила, что такой рацион включает потребление большого количества фруктов, овощей, рыбы, оливкового масла, цельнозерновых продуктов и бобовых.

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      В Пентагоне прокомментировали удар ВСУ по Севастополю

      В Минфине предложили увеличить пошлину за развод в восемь раз

      Звезда с самыми идеальными ягодицами в мире показала фигуру в откровенном платье

      Подполье сообщило об ударе по батальону ВСУ в Николаевской области

      В центре Махачкалы сняли оцепление

      Северная Корея запустила баллистическую ракету

      Сотрудница тюрьмы стала заниматься сексом по телефону с заключенным

      Раскрыты подробности телефонного разговора глав Пентагона и Минобороны России

      Россиянам назвали самые полезные для желудка продукты

      В Совфеде назвали препятствие для переговоров России и Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше