Россиянам назвали самые полезные для желудка продукты

Диетолог Иванова: самыми полезными для желудка продуктами являются крупы и овощи

Самыми полезными продуктами для желудка являются фрукты, овощи и крупы. Об этом сообщила диетолог Виктория Иванова в беседе с News.ru.

По ее словам, речь идет о продуктах, богатых витаминами, клетчаткой и минералами. Также они являются источником фитонутриентов, которые оказывают широкий спектр положительных эффектов на организм.

«Так, например, мякоть тыквы оказывает смягчающий и защитный эффекты на слизистую оболочку желудка. Гранат за счет своих вяжущих свойств снижает выработку желудочного сока, уменьшает воспалительную реакцию слизистой желудка. Такие ягоды, как черника, клюква, голубика обладают противомикробными свойствами, нормализуют кишечную микрофлору», — объяснила Иванова.

В свою очередь, крупы положительно влияют на стенку желудка. Диетолог советует есть овсянку тем, кто страдает гастритом.

Ранее врач-кардиолог и терапевт Людмила Саламатина назвала средиземноморскую диету лучшим вариантом питания для предотвращения хронических заболеваний. Она уточнила, что такой рацион включает потребление большого количества фруктов, овощей, рыбы, оливкового масла, цельнозерновых продуктов и бобовых.

