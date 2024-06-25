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20:21, 25 июня 2024Экономика

Россиянам раскрыли пять правил езды по платным трассам

Quto: многие россияне неправильно ездят по платным автодорогам

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Многие россияне неправильно ездят по платным автодорогам и создают опасные ситуации. Пять правил поведения на скоростных трассах раскрыли водителям эксперты портала Quto.ru.

Специалисты напомнили, что на платных магистралях нужно держаться правой полосы, так как на ней нет колейности. Второе правило касается покупки еды на заправках. Специалисты призвали водителей сначала поместить машину на парковку, а потом идти за покупками — так не будут скапливаться длинные очереди из-за автомобилистов, которые занимают колонки для выдачи заказов.

Еще одно правило — отказаться от гонок с другими водителями. По словам экспертов, желающие посоревноваться автомобилисты часто провоцируют опасные ситуации на дорогах. Россиян, выбирающих платные трассы также призвали не терять бдительность, поскольку на них могут появляться внезапные препятствия, в том числе животные. В заключение специалисты порекомендовали водителям заранее планировать остановки и не вставать на обочине без острой необходимости.

Ранее водителей призвали насухо протирать машину после мытья летом. Игнорирование этой рекомендации может привести к ухудшению состояния лакокрасочного покрытия. Под воздействием солнца капли, оставшиеся на авто, могут сыграть роль небольших линз. В результате на участках, где осталась вода, покрытие выгорит, предупредили эксперты.

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      Нина Ташевская
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