Водителей предостерегли от одной ошибки при мытье машины летом

«БелНовости»: автомобиль необходимо насухо вытирать после мытья летом

После завершения мойки автомобиля летом необходимо насухо протереть транспортное средство. Об этом заявили эксперты издания «БелНовости».

По словам специалистов, игнорирование этой рекомендации может привести к ухудшению состояния лакокрасочного покрытия. Под воздействием солнца капли, оставшиеся на авто, могут сыграть роль небольших линз. В результате на участках, где осталась вода, покрытие выгорит.

Ранее автолюбителям рассказали, как охладить руль и сиденья в салоне автомобиля в теплое время года. Для этого потребуется влажное полотенце.