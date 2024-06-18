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16:06, 18 июня 2024Экономика

Водителей предостерегли от одной ошибки при мытье машины летом

«БелНовости»: автомобиль необходимо насухо вытирать после мытья летом

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

После завершения мойки автомобиля летом необходимо насухо протереть транспортное средство. Об этом заявили эксперты издания «БелНовости».

По словам специалистов, игнорирование этой рекомендации может привести к ухудшению состояния лакокрасочного покрытия. Под воздействием солнца капли, оставшиеся на авто, могут сыграть роль небольших линз. В результате на участках, где осталась вода, покрытие выгорит.

Ранее автолюбителям рассказали, как охладить руль и сиденья в салоне автомобиля в теплое время года. Для этого потребуется влажное полотенце.

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      Александра Качан
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