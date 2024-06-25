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14:44, 25 июня 2024Путешествия

Россиянам станут доступны новые страны с прямыми авиарейсами

РСТ: россиянам в 2024 году станут доступны 50 стран с прямыми авиарейсами

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Российским туристам станут доступны прямые авиарейсы по новым направлениям в 2024 году. Об этом в беседе с KP.RU сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ), директор Ассоциации туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко.

Так, по его словам, число стран, куда можно долететь из России напрямую, может увеличиться до 50 вместо текущих 44. До конца 2024 года могут запустить прямые рейсы на Бали в Индонезии, на острова Занзибар в Танзании, Себу на Филиппинах, а также на египетские курорты Нью-Аламейн и Марса-Матрух.

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Более того, в скором времени могут появиться прямые перелеты в Бразилию, а также открыться авиасообщение с Камбоджей и многими африканскими государствами, такими как Кения и ЮАР.

Ранее власти Зимбабве захотели установить прямое авиасообщение с Россией. О заинтересованности в этом вопросе заявил министр иностранных дел и международной торговли африканской страны Фредерик Шава.

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      Фариза Бацазова
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