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12:04, 24 июня 2024Путешествия

Африканская страна захотела установить прямое авиасообщение с Россией

Глава МИД Зимбабве: страна заинтересована в прямом авиасообщении с Россией

Фото: Tafadzwa Ufumeli / Getty Images

Власти Зимбабве захотели установить прямое авиасообщение с Россией. О заинтересованности в этом вопросе в беседе с ТАСС заявил министр иностранных дел и международной торговли африканской страны Фредерик Шава.

«Мы активно ведем переговоры с российской стороной об открытии прямого воздушного сообщения между Москвой и Хараре», — заявил он.

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Глава МИД напомнил, что в 2024 году российская авиакомпания возобновляет прямые рейсы с Сейшелами. Возможно, как указал Шава, представится экономически выгодным летать оттуда дальше на Маврикий, затем на Мадагаскар, в Кейптаун, Йоханнесбург (ЮАР) и в Зимбабве.

«Чтобы была возможность обслуживать с помощью российской авиакомпании сразу несколько стран региона, — добавил он. — Это увеличило бы приток туристов не только в Зимбабве, но и в весь регион».

Ранее президент России Владимир Путин анонсировал первые групповые туры в КНДР, которая считается одной из самых закрытых стран мира, летом 2024 года. Об этом он сообщил по итогам переговоров с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

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      Фариза Бацазова
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