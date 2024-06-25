Россияне признались в нежелании переезжать

ВЦИОМ: 60 % россиян предпочли остаться в своих домах при возможности переехать

Более половины (60 процентов) россиян остались бы в своих домах даже при возможности переехать. Об этом говорят данные опроса ВЦИОМ.

При этом 38 процентов из них не исключают такую возможность, но большая часть из них (20 процентов) готовы переехать только в пределах своего населенного пункта. Из них 12 процентов готовы переехать в пределах своего района, 8 процентов — в другой район.

Опрос также показал, что 30 процентов россиян живут в частных жилых домах, еще 21 процент — в домах 70-80-х годов постройки, 17 процентов — в домах 90-х годов постройки или позже, 11 процентов — в новостройках не старше пяти лет, 10 процентов — в хрущевках. Среди жителей многоквартирных домов 30 процентов проживают в пятиэтажных зданиях, 17 процентов — в девятиэтажных, 9 процентов — в одноэтажных, 6 процентов — в десятиэтажных.

Отмечается, что в опросе участвовали 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

Ранее опрос показал, что более половины россиян готовы переехать в другой город ради новой работы. Сильнее склонны к перемещениям молодые люди в возрасте 25-34 лет.