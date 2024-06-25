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07:55, 25 июня 2024Силовые структуры

Россиянин расправился с мужем сестры в день ее рождения

В Бурятии мужчина убил мужа сестры в день ее рождения

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В Бурятии арестовали 39-летнего местного жителя, расправившегося с 33-летнем мужем сестры. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, мужчина жил с семьей в Улан-Удэ. В ночь на 23 июня они праздновали день рождения сестры. Однако обвиняемый поссорился с зятем. Гости разняли драку, но мужчина напал на оппонента с кочергой и топором. Родственники снова попытались успокоить нападавшего, но он схватил нож и вонзил в живот супруга сестры. Тот не выжил.

Возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Следователи продолжают устанавливать полную картину преступления и собирать доказательства.

Ранее стало известно, что Барнаульский гарнизонный военный суд приговорил к десяти годам лишения свободы военного Сергея Косищева за расправу над собутыльником.

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      Екатерина Кашурникова
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