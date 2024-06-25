Российский военный расправился заточкой с собутыльником и получил десять лет колонии

В Барнауле военного осудили на 10 лет за убийство знакомого самодельной заточкой

Барнаульский гарнизонный военный суд приговорил к десяти годам лишения свободы военного Сергея Косищева за расправу над собутыльником. Об этом «Ленте.ру» сообщили во 2-м Восточном окружном военном суде.

По данным ведомства, Косищев выпивал со знакомым, и они поссорились. Тогда военный взять кустарно изготовленную из металла заточку и ударил оппонента в шею. Потерпевший потерял много крови и не выжил.

Отмечается, что осужденный будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Ранее стало известно, что Екатеринбургский гарнизонный военный суд приговорил к 14 годам лишения свободы военнослужащего-контрактника по фамилии Наумов, который до смерти избил участника специальной военной операции (СВО) на Урале.

