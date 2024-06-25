Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:35, 25 июня 2024Силовые структуры

Российский военный расправился заточкой с собутыльником и получил десять лет колонии

В Барнауле военного осудили на 10 лет за убийство знакомого самодельной заточкой

Барнаульский гарнизонный военный суд приговорил к десяти годам лишения свободы военного Сергея Косищева за расправу над собутыльником. Об этом «Ленте.ру» сообщили во 2-м Восточном окружном военном суде.

По данным ведомства, Косищев выпивал со знакомым, и они поссорились. Тогда военный взять кустарно изготовленную из металла заточку и ударил оппонента в шею. Потерпевший потерял много крови и не выжил.

Отмечается, что осужденный будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Ранее стало известно, что Екатеринбургский гарнизонный военный суд приговорил к 14 годам лишения свободы военнослужащего-контрактника по фамилии Наумов, который до смерти избил участника специальной военной операции (СВО) на Урале.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ потратили полмиллиарда долларов на защиту энергетической инфраструктуры от дронов. В чем ошибся Киев?

      Четырех человек нашли на месте мощного пожара в подмосковном НИИ

      Российский военный ушел из части для встречи с близкими и получил пять лет колонии

      Банки превысили лимиты по льготной ипотеке

      Экс-главу строительной фирмы осудили за хищение денег при реставрации Московского Кремля

      В ЛНР заявили об учащении использования ВСУ западной техники в Харьковской области

      Губернатор назвал число находящихся в реанимации после атак ВСУ на регион России

      В МИД России назвали договор с КНДР предупреждением для решающих проблемы военным путем

      Девушка увидела публикации мужа в интернете и подала на развод

      В России выросли зарплаты айтишников

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше