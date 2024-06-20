Российский военный избил до смерти бойца СВО и получил 14 лет колонии

Суд на Урале дал 14 лет колонии военному, до смерти избившему бойца СВО

Екатеринбургский гарнизонный военный суд приговорил к 14 годам лишения свободы военнослужащего-контрактника по фамилии Наумов, который до смерти избил участника специальной военной операции (СВО) на Урале. Об этом сообщает «Газета.Ru».

По данным издания, приговор был внесен 24 апреля. Суд признал военного виновным по статьям 162 («Разбой») и 111 («Умышленное причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть») УК РФ, он будет отбывать наказание в колонии строгого режима и выплатит моральную компенсацию в размере 210 тысяч рублей сестрам погибшего.

Как установил суд, Наумов, гуляя по Екатеринбургу в состоянии алкогольного опьянения, заметил мужчину, лежавшего на скамейке около сауны, и напал на него. Военный требовал у жертвы сообщить пароль от его телефона, а затем, узнав код, пнул по голове лежавшего потерпевшего, забрал его вещи и ушел. Мужчину госпитализировали с разрывом селезенки, переломами ребер и травмами мягких тканей, однако спасти его не удалось.

Позже выяснилось, что погибший — боец, приехавший из зоны СВО на похороны брата. В момент нападения он также находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее следователи завели дело в отношении жителя Улан-Удэ, который угостил троих знакомых антифризом вместо разбавленного морсом спирта. Сейчас он находится под домашним арестом.