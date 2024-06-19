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19:21, 19 июня 2024Силовые структуры

Россиянин угостил знакомых антифризом вместо спирта и попал под статью

В Улан-Удэ завели дело на мужчину, угостившего знакомых антифризом вместо спирта

Фото: Михаил Почуев / ТАСС

Следователи завели дело на жителя Улан-Удэ, который угостил троих знакомых антифризом вместо разбавленного морсом спирта. Двое не выжили, об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

По данным канала, мужчина дал своей знакомой литр жидкости красного цвета, и та вечером выпила его вместе с двумя родственниками. Ночью всем троим стало плохо, и их доставили в медицинское учреждение с острым отравленим. Двоих из них спасти не удалось.

Сам обвиняемый уверяет, что перепутал бутылки. Сейчас он находится под домашним арестом. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ.

Ранее в Улан-Удэ мужчина приревновал возлюбленную к 17-летнему подростку и расправился с ним на остановке. Его арестовали.

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      Олеся Мицкевич
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