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19:53, 25 июня 2024Силовые структуры

Россиянину дали срок за покушение на бывшего мужа сестры

В Тамбовской области россиянину дали шесть лет за попытку убийства мужчины

Фото: Dmitry Chasovitin / Globallookpress.com

В Тамбовской области 28-летнему россиянину дали шесть лет колонии строгого режима за покушение на жизнь 38-летнего мужчины. Об этом во вторник, 25 июня, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в ночь на 28 декабря 2023 года осужденный встретился с бывшим мужем своей сестры, с которым у его семьи складывались конфликтные отношения, и нанес ему несколько колющих ударов ножом в жизненно важные органы. Но довести свой замысел до конца мужчина не смог. Раненый оказал активное сопротивление, вырвался и забежал в ближайший магазин, попросив сотрудников вызвать ему скорую помощь. Благодаря своевременной помощи медиков ему удалось выжить.

Ранее сообщалось, что лидер музыкальной группы «Пасека» Роман Медведкин напал на главу АНО «Цифровые платформы», бывшего директора по проектной деятельности Института развития интернета (ИРИ) Арсения Щельцина в Москве.

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      Владимир Седов
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