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09:14, 25 июня 2024Россия

Россиянка получила ранение во время обстрела ВСУ в приграничном городе

Врио губернатора Курской области: женщина ранена во время обстрела ВСУ в Судже

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Женщина получила ранение во время обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном городе Суджа Курской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора в российском регионе Алексей Смирнов в Telegram-канале.

Он отметил, что ее доставили в местную больницу. По данным Смирнова, еще один житель Суджи был госпитализирован с сердечным приступом.

После атаки загорелись три дома, отметил врио главы Курской области. «В настоящее время борьбу с огнем ведут команды спасателей. Подомовой обход будет проведен, когда позволит обстановка», — написал он.

Ранее сообщалось, что над Курской областью удалось сбить шесть ракет, выпущенных со стороны Украины. Тогда сведений о пострадавших не поступало.

Местных жителей попросили не паниковать и доверять только проверенным источникам информации.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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