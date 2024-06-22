Шесть украинских ракет сбили над российским регионом

Смирнов: над Большесолдатским районом Курской области сбили шесть ракет ВСУ

Шесть украинских ракет сбили средства противовоздушной обороны (ПВО) над Большесолдатским районом Курской области. Об этом в субботу, 22 июня, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

Смирнов напомнил жителям региона, что при обнаружении обломков нельзя подходить к ним, а о находке необходимо сообщить по номеру «112». «Части ракет могут представлять опасность и после сбития», — отметил он.

Ранее в этот день в Курской области была объявлена ракетная опасность. Также стало известно, что силы ПВО сбили две украинские ракеты над двумя районами Курской области. Смирнов уточнил, что это произошло в Суджанском и Беловском районах.