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14:05, 22 июня 2024Россия

Над Курской областью сбили две украинские ракеты

Врио губернатора Смирнов: над Курской областью силы ПВО сбили две ракеты ВСУ
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: РИА Новости

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил России сбили две украинские ракеты над двумя районами Курской области. Об этом врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил в своем Telegram-канале.

«Сегодня в Суджанском и Беловском районах наши системы ПВО сбили две украинские ракеты. Благодарю наших защитников! К сожалению, из-за DDos-атаки на серверы произошел технический сбой, и система оповещения не сработала вовремя. Последствия атаки уже устранены», — написал он.

Ранее Смирнов сообщил, что дроны-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали продовольственный магазин в поселке Теткино Глушковского района Курской области.

В пятницу, 21 июня, стало известно, что российская система ПВО перехватила баллистическую ракету ATACMS, выпущенную ВСУ из американской реактивной системы залпового огня HIMARS над Геническом.

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      Даниил Иринин
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