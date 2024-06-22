Над Курской областью сбили две украинские ракеты

Врио губернатора Смирнов: над Курской областью силы ПВО сбили две ракеты ВСУ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил России сбили две украинские ракеты над двумя районами Курской области. Об этом врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил в своем Telegram-канале.

«Сегодня в Суджанском и Беловском районах наши системы ПВО сбили две украинские ракеты. Благодарю наших защитников! К сожалению, из-за DDos-атаки на серверы произошел технический сбой, и система оповещения не сработала вовремя. Последствия атаки уже устранены», — написал он.

Ранее Смирнов сообщил, что дроны-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали продовольственный магазин в поселке Теткино Глушковского района Курской области.

В пятницу, 21 июня, стало известно, что российская система ПВО перехватила баллистическую ракету ATACMS, выпущенную ВСУ из американской реактивной системы залпового огня HIMARS над Геническом.