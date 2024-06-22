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14:38, 22 июня 2024Россия

В Курской области объявили ракетную опасность

Врио губернатора Смирнов сообщил о ракетной опасности в Курской области

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Курской области объявлена ракетная опасность, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — написал Смирнов.

Ранее стало известно, что силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили две украинские ракеты над двумя районами Курской области. Смирнов уточнил, что это произошло в Суджанском и Беловском районах.

Перед этим сообщалось, что дроны-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали продовольственный магазин в поселке Теткино в Курской области, из-за чего возник пожар. По словам Смирнова, пострадавших в результате атаки нет.

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      Маргарита Щигарева
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