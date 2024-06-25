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14:04, 25 июня 2024Экономика

Россиянка устроила в квартире приют для десятков животных

Жительница Астрахани устроила в своей квартире приют для десятков животных

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Жительница Астрахани устроила в своей квартире приют для десятков кошек и собак. Историей об этом поделился депутат думы Астраханской области Евгений Дунаев в соцсети «ВКонтакте».

В марте россиянка попала на телевидение, после того как недовольные неприятным запахом и шумом соседи обратились на НТВ. На тот момент она содержала у себя около 40 кошек и собак. После выхода программы часть животных забрали в приют, однако, по словам соседей, ситуация не изменилась.

«Она хотела оставить себе две собаки, когда их забирали в приют, а оставила пять или шесть. В итоге собаки снова начали размножаться, сейчас слышно, как у нее в квартире пищат щенята. А кошек даже тогда никто не забрал, и они продолжают там жить», — рассказала одна из соседок. Одна добавила, что еду для питомцев россиянка берет на помойке, из-за чего в доме завелись тараканы.

Соседи пытались вновь поговорить с женщиной, однако она не открыла им дверь. Недовольные жильцы написали заявление в прокуратуру.

Ранее в Приморском крае жильцы заварили дверь соседке, державшей у себя в квартире 20 собак.

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      Александра Качан
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