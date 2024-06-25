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15:38, 25 июня 2024Россия

Российский бар с крестами оштрафовали за оскорбление чувств верующих

В Петербурге владелицу бара оштрафовали за оскорбление чувств верующих

Кадр: страница «Общество ЦАРЬГРАД» во ВКонтакте

В Санкт-Петербурге владелицу бара S’aint на улице Рубинштейна, в дизайне которого использовали кресты, оштрафовали за оскорбление чувств верующих. Об этом сообщили в городской объединенной пресс-службе судов, передает «Фонтанка».

Как выяснило издание, в феврале активисты «Русской общины» побывали в заведении. Их возмутило использование религиозной атрибутики в интерьере. По их словам, в качестве опознавательного знака бара, например, использовался католический крест розового цвета. В меню также присутствовали христианские символы и образы: Божья Матерь, Святой Грааль, Иисус Христос и другие. В таком виде бар работал с 29 мая 2023 года.

Один из активистов, насмотревшись на это, испытал нравственные страдания. На суде хозяйка заведения признала вину и раскаялась. Ей назначали штраф в 30 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Красноярске оштрафован бар «Элтон» на 450 тысяч рублей после скандальной вечеринки.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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