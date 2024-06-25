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08:25, 25 июня 2024Экономика

Рынок рассрочки в России решили урегулировать

ЦБ: рынок рассрочки в России начнут регулировать до конца 2024 года

В рамках поручения президента Владимира Путина рынок рассрочки в России начнут регулировать до конца 2024 года. Об этом решении со ссылкой на пресс-службу Центрального банка (ЦБ) РФ сообщает газета «Известия».

Представители регулятора объяснили необходимость нововведений ограничением роста долговой нагрузки заемщиков и выстраиванием их защиты. В отличие от заемщиков банков и МФО, у таких клиентов нет данных обо всех условиях договора, стоимости услуг и размере возможной переплаты. Также они могут быть не в курсе о высоких штрафах за просрочку и не смогут воспользоваться реструктуризацией.

«Отсутствие действующего механизма защиты прав граждан и предоставления им гарантий при приобретении товаров (работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности) с использованием рассрочки повышает риски как для пользователей, так и для финансовой системы в целом», — пояснили в пресс-службе.

По словам главы комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова, соответствующий законопроект может быть внесен в осеннюю сессию. В числе обсуждаемых инициатив — необходимость сообщать о покупке «частями» в бюро кредитных историй, чтобы учитывать этот вид в долговой нагрузке. Однако ряд банков критикуют эту меру, так как начали развивать услугу по покупке в рассрочку, и регулирование может положить конец рынку оплаты долями.

Как отметил эксперт главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Алексей Арзамаскин, россияне должны помнить о минусах рассрочки. Благодаря механизму потребитель может обзавестись желаемым товаром даже если не располагает всей необходимой суммой. Однако к рассрочке надо относиться так же, как к кредитам, — тщательно взвешивать свои шансы на то, что платежи впишутся в бюджет. Также в числе минусов — финансовая нагрузка и риск задолженности.

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