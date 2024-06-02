Россиянам напомнили о минусах рассрочки

Экономист Лобода: рассрочка в случае просрочки будет портить кредитную историю

Экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода в беседе с агентством «Прайм» заявил, что рассрочка входит в кредитную историю, и в случае просрочки будет также портить эту историю, как и непогашенный вовремя заем.

По словам Лободы, рассрочка также увеличивает долговую нагрузку, что может влиять на одобрение банками кредитов в будущем.

Относительно безопасным вариантом могут быть карты рассрочки, выпущенные самими банками, подчеркнул экономист.

Ранее стало известно, что ради решения жилищного вопроса на ипотеку готовы согласиться 45 процентов россиян. В 53 процентах случаев это граждане в возрасте от 25 до 34 лет. Среди пенсионеров оформить ипотеку собираются 19 процентов респондентов.