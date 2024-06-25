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15:01, 25 июня 2024Культура

Счета рэпера SODA LUV заблокировали

Mash: ФНС заблокировала счета рэпера SODA LUV из-за долга 129 тысяч рублей
Soda Luv

Soda Luv. Кадр: SODA LUV / YouTube

Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала банковские счета российского рэпера Владислава Терентюка, известного как SODA LUV, из-за непогашенной задолженности в размере 129 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Причиной такого решения стало то, что на протяжении нескольких месяцев от исполнителя требовали оплату по ИП, однако он не стал этого делать. По данным канала, на данный момент банк приостановил все операции по счету артиста.

Ранее сообщалось, что актер Никита Кологривый полностью погасил долг на сумму более миллиона рублей перед налоговой. Отмечалось, что артист в апреле задолжал ФНС около 1,4 миллиона рублей.

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      Варвара Кошечкина
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