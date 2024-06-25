Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:36, 25 июня 2024Мир

Сестра Обамы пострадала во время протестов в Кении

CNN: сестра экс-президента США Аума Обама пострадала во время протестов в Кении
Аума Обама

Аума Обама. Фото: Tobias Schwarz / Reuters

Сводная сестра экс-президента США Барака Обамы, журналистка Аума Обама пострадала от применения правоохранителями слезоточивого газа во время разгона протестов в столице Кении Найроби. Об этом женщина сообщила в комментарии американскому телеканалу CNN.

«Против нас использовали слезоточивый газ. У нас были только флаги и плакаты, больше ничего», — сказала она.

Обама призналась, что решила присоединиться к молодым людям, которые «просто пытаются отстаивать свои права».

Ранее стало известно, что протестующие в Найроби с криками «предатели» ворвались в парламент страны, где только что завершилось голосование по проекту бюджета с повышением налогов.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Бажуткин
      Обсудить
      Последние новости

      В России рассказали о загадочном инциденте с беспилотником США над Черным морем. В Кремле заявили, что ничего не знают

      Популярный в России комик раскрыл заработок в Comedy Club

      Продюсер оценил возможность тура по России арестованного певца Шарлота

      Не планировавшая рожать женщина неожиданно узнала о пятерняшках

      Появилось новое видео с бегущими от кассетной бомбардировки туристами в Крыму

      Дагестанец рассказал о желании арестованного экс-главы Сергокалинского района «убрать» его

      Литва денонсировала договор с Россией о правовой помощи в суде

      Ассанжу запретили лететь коммерческими авиалиниями в Австралию

      Один российский регион отказался от повышения тарифов ЖКУ

      В Кении вспыхнул бунт из-за повышения налогов. В ходе беспорядков пострадала сестра Барака Обамы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше