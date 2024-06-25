Сестра Обамы пострадала во время протестов в Кении

CNN: сестра экс-президента США Аума Обама пострадала во время протестов в Кении

Сводная сестра экс-президента США Барака Обамы, журналистка Аума Обама пострадала от применения правоохранителями слезоточивого газа во время разгона протестов в столице Кении Найроби. Об этом женщина сообщила в комментарии американскому телеканалу CNN.

«Против нас использовали слезоточивый газ. У нас были только флаги и плакаты, больше ничего», — сказала она.

Обама призналась, что решила присоединиться к молодым людям, которые «просто пытаются отстаивать свои права».

Ранее стало известно, что протестующие в Найроби с криками «предатели» ворвались в парламент страны, где только что завершилось голосование по проекту бюджета с повышением налогов.