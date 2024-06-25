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09:35, 25 июня 2024Силовые структуры

Шестеро подростков в российском регионе пойдут под суд за нападение на сверстников

В Иркутске шестеро подростков напали на сверстников и убили одного из них

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Иркутске шестеро подростков, в том числе и трое несовершеннолетних, попали под суд за нападение на сверстников на автобусной остановке и расправу с 15-летним юношей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Иркутской области.

В отношении одного из несовершеннолетних нападавших возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство»), по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство») и по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража с банковского счета»). В отношении еще четверых нападавших возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, и дело шестого фигуранта следствие выделило в отдельное производство. По уголовному делу проведено более 20 судебных экспертиз, допрошено свыше 30 свидетелей, объем уголовного дела составил 17 томов. Все материалы переданы в суд.

По данным следствия, нападение произошло 2 декабря 2023 года на остановке общественного транспорта «Лисиха», расположенной в Иркутске. Тогда группа злоумышленников, будучи в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировали конфликт с пятью ранее не знакомыми им подростками. Между молодыми людьми завязалась драка, во время которой один из несовершеннолетних подследственных нанес 15-летнему пострадавшему пять ножевых ударов. От полученных ран юноша не выжил.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге полиция задержала девятиклассника, который ранил ножом учащегося седьмого класса.
 

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      Анна Габай
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