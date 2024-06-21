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08:35, 21 июня 2024Силовые структуры

Российский девятиклассник ранил ножом семиклассника

В Петербурге полиция задержала девятиклассника, ранившего ножом семиклассника

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге полиция задержала девятиклассника, который ранил ножом учащегося седьмого класса. Об этом сообщает «Фонтанка».

Сейчас подросток находится в отделении полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Пострадавший с проникающим ранением грудной клетки находится в реанимации.

Инцидент произошел вечером 20 июня на Тракторной улице.

Ранее Октябрьский районный суд Улан-Удэ арестовал на два месяца 29-летнего жителя Орловской области, который приревновал свою подругу к подростку и расправился с ним на остановке.

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