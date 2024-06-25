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10:13, 25 июня 2024Силовые структуры

СК раскрыл возможную причину мощного пожара в подмосковном Фрязино

СК: причиной мощного пожара по Фрязино могла стать неисправная проводка

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Мощный пожар в подмосковном Фрязино мог возникнуть из-за неисправной проводки. Такую возможную причину «Ленте.ру» раскрыли в главке Следственного комитета (СК) России по Московской области.

По данным СК, возгорание началось в помещении на пятом этаже, а затем огонь распространился на большую площадь внутри здания, что повлекло обрушение перекрытий. Уточняется, что все помещения были сданы в аренду 50 различным организациям, по местам проживания их директоров и руководства самого здания были проведены обыски.

Число жертв устанавливается, в настоящее время СК известно о шести погибших. Следователи и криминалисты продолжают работать на месте происшествия.

Крупный пожар в бывшем здании НИИ «Платан» во Фрязино вспыхнул днем 24 июня. Пламя охватило несколько этажей главного корпуса, внутри оказались заблокированы люди. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ.

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      Олеся Мицкевич
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