Бастрыкину представят доклад о расследовании гибели людей при пожаре в Подмосковье

Бастрыкин потребовал доклад о расследовании гибели людей при пожаре во Фрязино

Председателю Следственного комитета России (СКР) Александру Бастрыкину представят доклад о ходе расследования обстоятельств гибели людей в результате пожара в Московской области во Фрязино. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 3 статьи 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ. Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя подмосковного управления СКР Ярославу Яковлеву представить доклад о проведенном комплексе следственных действий и установленных к настоящему моменту обстоятельствах.

Крупный пожар в бывшем здании НИИ «Платан» во Фрязино вспыхнул днем 24 июня. Пламя охватило несколько этажей главного корпуса, внутри оказались заблокированы люди. Огонь распространился на площади пять тысяч квадратных метров. Предварительной причиной пожара называется нарушение техники безопасности.

Вечером 24 июня МЧС отчиталось о ликвидации открытого горения в бывшем здании НИИ «Платан». По последним данным, в результате пожара погибли восемь человек.