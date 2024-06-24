Жертв мощного пожара в Подмосковье становится все больше. Люди задыхались и прыгали из окон, спасаясь от огня

Жертвами пожара в здании бывшего НИИ в подмосковном Фрязино стали восемь человек

Экстренные службы сообщили, что жертвами пожара в здании бывшего НИИ в подмосковном Фрязино стали восемь человек. По данным СМИ, люди задыхались и пытались найти любые способы спастись.

В результате двое из них выпали из окна, еще шестеро находились внутри здания и либо задохнулись, либо сгорели.

На данный момент площадь пожара составляет пять тысяч квадратных метров. Тушение осложняется наличием внутри здания баллонов с газовоздушной смесью.

Предварительной причиной пожара названо нарушение техники безопасности

Предварительной причиной пожара называется нарушение техники безопасности. Источник сообщает, что возгорание могло начаться в помещении, где собирали налобные фонари. Предположительно, сотрудники могли покинуть рабочие места, не выключив оборудование.

Бывший собственник горящего здания выдвинул такое же предположение. «Там очень много производств, которые задействованы в изготовлении мебели. Соответственно, бездарное обращение с недвижимостью и злоупотребление техникой безопасности дало свои последствия», — порассуждал он, добавив, что на данный момент по объекту идет судебное разбирательство.

В здании НИИ «Платан» выявлено около 30 нарушений

29 нарушений выявило МЧС России в горящем во Фрязино здании за последние десять лет. Последняя проверка была внеплановой и проводилась в 2017 году.

Известно, что собственник строения был оштрафован за отсутствие системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией. Из данных проверки следует, что внутри здание не было оборудовано системой противодымной вентиляции, пути эвакуации на одном из этажей были завалены различными материалами.

В отделке пятого этажа, где 24 июня вспыхнул огонь, использовались материалы с высокой пожарной опасностью. Кроме того, эксплуатационные испытания наружных пожарных лестниц не проводились.

По словам одного из арендаторов, в здании и сейчас не работали системы противопожарного оповещения, само строение было старым и имело проблемы с эксплуатацией в разные времена года.

Крупный пожар в Заводском проезде во Фрязино вспыхнул днем 24 июня. Пламя охватило несколько этажей главного корпуса, внутри оказались заблокированы люди. Некоторых из них удалось спасти — им оказывается необходимая медицинская помощь. Помимо находившихся в здании людей, пострадали двое спасателей — они надышались дымом при тушения пожара, но госпитализация им не понадобилась.

Подмосковный СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.