В Подмосковье в бывшем здании НИИ «Платан» начался пожар

В подмосковном Фрязино загорелось бывшее здание научно-исследовательского института (НИИ) «Платан». В Росэлектронике уточнили, что теперь строение не имеет к НИИ никакого отношения, так как в конце 90-х годов оно перешло в частную собственность.

Спасатели МЧС получили информацию о возгорании по адресу Заводской проезд, дом 2, около в 14:39 по московскому времени.

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Пламя охватило несколько этажей главного корпуса, с улицы заметно, как из окон вырывается черный дым. Внутри заблокированы люди, спасательная операция до сих продолжается.

Пожару присвоили третий ранг сложности, площадь возгорания выросла до 4 500 квадратных метров

МЧС России присвоили пожару во Фрязино третий ранг сложности. Для тушения пламени были привлечены более 100 спасателей и 40 единиц техники.

Фото: РИА Новости

Согласно последним данным, пламя объяло все пространство с пятого по восьмой этажи. В данный момент площадь пожара перешагнула отметку в 4500 квадратных метров. Работа спасателей сильно осложнена плотным задымлением внутри строения и высокой температурой. Из-за повышенного уровня сложности на помощь сотрудникам МЧС направили два вертолета Ка-32 Московского авиационного центра.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проинформировал о том, что на месте происшествия работают 16 бригад скорой помощи. Также, по поручению чиновника, на место возгорания был вызван исполняющий обязанности начальника МЧС России по Московской области Александр Перегуда.

Во время пожара погибли как минимум четыре человека

Число погибших во время пожара во Фрязино увеличилось до четырех человек. Согласно предварительной информации, два человека погибли, выпав из окна строения, еще двое были заблокированы и не сумели выбраться. Предполагается, что новыми жертвами стали мужчина и женщина.

Источник Mash заснял на видео оставшихся живых людей, которые высунулись из окон строения и машут руками пожарным, чтобы те заметили их.

Кроме того, стало известно, что двое спасателей получили отравление угарным газом. Оба отказались от дальнейшей госпитализации. Ситуация для МЧС осложнилась еще сильнее после обрушения внутренних конструкций. В связи с этим повысился риск обрушения кровли.

Причиной пожара могло стать нарушение техники безопасности

Согласно предварительной информации, причиной возгорания в подмосковном Фрязино могло стать нарушение техники безопасности.

По сведения SHOT, пожар мог вспыхнуть в помещении, где проходила сборка налобных фонарей. Предполагается, что сотрудники предприятия забыли обесточить оборудование, после чего просто оставили свои рабочие места.

При этом причиной взрыва в горящем здании называют газовый баллон. «Внутри горящего здания произошел взрыв газового баллона», — подтвердили сведения в ТАСС.