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17:31, 24 июня 2024Россия

Названа причина взрыва в здании НИИ под Москвой

Причиной взрыва в здании НИИ «Платан» во Фрязино стал газовый баллон
СюжетВзрыв в Москве

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Взрыв в здании НИИ «Платан» во Фрязино произошел из-за газового баллона. Причину происшествия назвали в оперативных службах, сообщает ТАСС.

«Внутри горящего здания произошел взрыв газового баллона», — пишет агентство.

По данным оперативных служб, внутри по-прежнему заблокированы люди.

Ранее сообщалось, что пожар зафиксировали в выселенном здании на четвертом этаже, а на седьмом этаже оказались заблокированы семь человек. По данным Telegram-канала Shot, четырех человек не удалось спасти, в больницу доставили двоих отравившихся угарным газом пожарных.

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      Елена Торубарова
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