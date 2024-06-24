Названа причина взрыва в здании НИИ под Москвой

Причиной взрыва в здании НИИ «Платан» во Фрязино стал газовый баллон

Взрыв в здании НИИ «Платан» во Фрязино произошел из-за газового баллона. Причину происшествия назвали в оперативных службах, сообщает ТАСС.

«Внутри горящего здания произошел взрыв газового баллона», — пишет агентство.

По данным оперативных служб, внутри по-прежнему заблокированы люди.

Ранее сообщалось, что пожар зафиксировали в выселенном здании на четвертом этаже, а на седьмом этаже оказались заблокированы семь человек. По данным Telegram-канала Shot, четырех человек не удалось спасти, в больницу доставили двоих отравившихся угарным газом пожарных.